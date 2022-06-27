Американцы получили «апокалиптический» прогноз по ценам на бензин Аналитик Клоза предсказал «апокалиптические» цены на бензин в США из-за сезона ураганов

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Цены на бензин в США

«Апокалиптических» значений могут достичь цены на бензин в США, если во время летнего сезона ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям. Такой прогноз сделал в эфире Fox Business руководитель энергетического анализа центра OPIS Том Клоза. По его словам, в предстоящие два месяца власти США «должны скрестить пальцы».

Эксперт ожидает в июле наиболее высокий спрос на топливо. При этом в два оставшихся летних месяца действительно следует «скрестить пальцы», чтобы ураганы или перебои с электросетями — «не очень стабильными» в некоторых частях побережья Мексиканского залива — не вывели из строя нефтеперерабатывающую структуру.

Нам нужно немного везения, и я бы не стал полагаться на это, — предупредил Клоза.

По его мнению, некоторый прогресс в вопросе ослабления стандартов США для импортируемого топлива летом стало положительным признаком для ситуации на рынке. Однако эксперт подчеркнул, что всё положительное может «сойти на нет», если в США будет активный тропический сезон.

Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше $5 за галлон и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения, — резюмировал эксперт.

Ранее конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом в Белом доме отказываются признавать свою вину в кризисе и продолжают «показывать пальцем на всех, кроме себя», отметил он.