Стало известно, чем Байден лечится от коронавируса Белый дом: Байден принимает препарат Paxlovid, рекомендованный при риске тяжелой формы COVID-19

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Джо Байден

Президент США Джо Байден использует противовирусный препарат Paxlovid, рекомендованный при риске тяжелой формы коронавирусной инфекции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее стало известно, что Байден заразился вирусом SARS-CoV-2.

Президент (США Джо Байден — NEWS.ru) полностью вакцинирован и два раза прошел процедуру ревакцинации. Раннее применение Paxlovid в этом случае обеспечивает дополнительную защиту от тяжелого течения заболевания, — сообщается в письме Жан-Пьер.

Пресс-секретарь уточнила, что Байдена изолируют в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В начале июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за предыдущие две недели количество случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 30%. Он отметил, что увеличение случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в четырёх из шести регионах ВОЗ. В этой связи Гебрейесус призвал государства продолжать кампании по вакцинации, включая бустерную дозу.