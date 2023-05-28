До повышения потолка госдолга США остались последние шаги Маккарти: все детали повышения потолка госдолга США будут согласованы с Байденом 28 мая

Все детали повышения потолка госдолга Соединенных Штатов будут согласованы с президентом Джо Байденом 28 мая, сообщил в ходе брифинга спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. По его словам, сразу после согласования сторон документ будет официально опубликован и отправлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США, передает NBC.

Мы просто хотим вновь пообщаться, чтобы окончательно согласовать все формулировки и убедиться в том, что обе стороны согласны с тем, что формулировки соответствуют тому, о чем мы договорились в ходе переговоров. И когда мы сделаем это, мы опубликуем его, — сказал Маккарти.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.