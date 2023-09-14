Стала известна реакция Маска на оценку Путина Маск промолчал в ответ на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком

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Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск не отреагировал на вопрос прессы о комплименте президента России Владимира Путина, назвавшего его выдающимся человеком, сообщает Sky News. Кроме того, он промолчал и в ответ на вопрос об отключении системы Starlink вблизи Крыма.

Журналист телеканала подошел к Маску после совещания в Федеральном управлении гражданской авиации. Он задал ему два вопроса, на что предприниматель не обратил внимания и сел в автомобиль.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что американский предприниматель Илон Маск — выдающийся человек, у которого многое получается в космической сфере. По словам главы государства, правительство США помогало Маску в реализации различных проектов, связанных с космическими полетами. Россия намерена принять аналогичные меры и привлечь к разработкам частных инвесторов.

Накануне также стало известно, что Маск потерял сознание, выпив в 2002 году несколько рюмок водки на деловой встрече в Москве. Об этом предприниматель написал в новой биографической книге «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, вышедшей 12 сентября.

В 2002 году Маск планировал запустить миссию на Марс и выращивать там растения. Он приехал в Москву, чтобы купить несколько российских ракет-носителей для этой цели. Во время делового обеда с партнерами предпринимателю предложили немного закусок и большое количество водки. Также после застолья бизнесмену и его коллегам подарили по бутылке водки с портретом каждого на фоне Марса.