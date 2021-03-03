США заявили, что не желают участвовать в «вечных войнах»

https://static.news.ru/photo/34778284-5b7d-11eb-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency

США более не станут участвовать в так называемых вечных войнах за рубежом. Об этом говорится во временном стратегическом руководстве по национальной безопасности. Оно опубликовано в среду на сайте Белого дома.

Документ выпущен для передачи видения президента Джо Байдена перспектив взаимодействия Америки с миром. В нём, в частности, указано, что Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, которые стоили тысячи жизней и триллионы долларов.

Мы будем работать над тем, чтобы ответственно завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, гарантировав, что Афганистан больше не превратится в безопасное убежище для террористов, совершающих атаки против нашей страны, — говорится в тексте.

В то же время документ отмечает более серьёзное присутствие американских военных в Европейском и Индо-Тихоокеанском регионах, так как Вашингтон намерен «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнёрами».

На Ближнем Востоке присутствие США будет соответствовать уровню, необходимому «для разрушения международных террористических сетей, сдерживания агрессии Ирана и защиты важных американских интересов».

Также в документе отмечается, что все изменения будут внесены с учётом безопасности персонала и в тесной координации с союзниками и партнёрами.

Ранее NEWS.ru писал что в США заявили о приверженности контролю над вооружениями.