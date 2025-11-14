Береговая охрана Соединенных Штатов заявила об обнаружении российского военного корабля в 15 морских милях (27,8 километра) к югу от острова Оаху, относящегося к Гавайям. Утверждается, что это якобы был разведывательный корабль «Карелия». При этом в береговой охране отметили, что иностранные военные корабли могут проходить за пределами территориальных вод других стран.

Береговая охрана США 29 октября обнаружила и отследила российский военный корабль возле территориальных вод США, примерно в 15 морских милях к югу от Оаху, — говорится в сообщении.

Ранее в Балтийском море зафиксировали аномальные сигналы от военных «кораблей-призраков» НАТО. Суда, которые должны были находиться в других регионах, неожиданно появились на радарах в акватории Балтики.

Позднее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что НАТО искусственно создает сбои в сигналах, чтобы скрыть свои корабли от России с целью изучения акватории Балтийского моря. По его мнению, это может быть обусловлено подготовкой Альянса к военному конфликту с РФ.