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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп — первый глава США, который не стесняется называть вещи «своими словами». Так она прокомментировала его угрозы «стереть экономику Турции с лица Земли».

Дипломат считает, что американские лидеры делали такое и раньше. Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники, — отметила она в своём Facebook. Как...