Министерство промышленности и торговли Соединённых Штатов приняло решение ввести санкционные меры в отношении 28 китайских компаний.
Причиной стала ситуация с притеснением уйгуров, передаёт
Эти организации, по мнению правительства США, занимаются деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами государства, — говорится в тексте федерального регистра Соединённых Штатов.
Ранее News.ru писал, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривала возможность введения против Китая санкций под предлогом нарушения прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.
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