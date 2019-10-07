Фото: Vladimir Snatenkov/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли Соединённых Штатов приняло решение ввести санкционные меры в отношении 28 китайских компаний.

Причиной стала ситуация с притеснением уйгуров, передаёт Reuters. По мнению американских властей, попавшие в ограничительный список организации несут большой риск для интересов США.

Эти организации, по мнению правительства США, занимаются деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами государства, — говорится в тексте федерального регистра Соединённых Штатов.

Ранее News.ru писал, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривала возможность введения против Китая санкций под предлогом нарушения прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.

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