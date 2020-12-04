США вводят санкции против китайских чиновников

https://static.news.ru/photo/8cc1bba8-3661-11eb-afc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединённых Штатов приняли решение о введении визовых ограничений в отношении нескольких должностных лиц Китая, заявил государственный секретарь страны Майк Помпео.

Сегодня я, пользуясь своими полномочиями в рамках Закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и Коммунистической партии Китая, — сказал он.

По его словам, эти люди участвовали в деятельности отдела Единого фронта ЦК КПК, угрожали насилием и применяли его, похищали людей, разглашали конфиденциальную информацию, занимались саботажем, шпионажем или вмешивались в академическую свободу, предпринимательство, внутренние политические дела и личную жизнь, передаёт ТАСС.

Эти действия совершались, чтобы склонить сотрудников зарубежных китайских сообществ и других живущих за границей граждан как в США, так и в других странах, поддерживать авторитарный режим и политические предпочтения китайских властей.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти США внесли в чёрный список Минобороны страны (Пентагон) четыре предприятия из Китая. В частности, в перечень включили нефтегазовую корпорацию и производителя микрочипов. Белый дом подозревает компанию в связях с военными КНР.