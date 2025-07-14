«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа Депутат Аксаков: санкционная кувалда Трампа будет предназначена для самих США

Санкционная «кувалда» президента США Дональда Трампа будет предназначена для самой Америки, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что жесткие санкции против сотрудничающих с Россией стран могут «ударить» по терпению тех, кто и сейчас не в восторге от действий американской администрации.

Эта санкционная кувалда ударит по США, потому что, если решение принимается против нашей страны, они уже бьют и по Америке, и по партнерам США. Но, судя по всему, решения будут приниматься очень жесткие против стран, сотрудничающих с Россией. Есть пределы терпения, и я полагаю, что такие решения могут ударить по терпению этих стран, которые и сейчас находятся не в большом восторге от действий американской администрации, — высказался Аксаков.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия развивается, опираясь на внутренний потенциал, а не на американский или европейский. Именно поэтому, уверен парламентарий, РФ будет двигаться вперед, преодолевая все санкции.

Конечно, решения Запада влияют на наше развитие, где-то тормозят его, но где-то и способствуют более эффективному и быстрому развитию тех секторов, которые раньше не развивались. Поэтому мы все преодолеем. Однозначно. Мы будем двигаться вперед. Все эти санкционные решения не сыграют существенной роли для нашего развития, — заключил Аксаков.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что законопроект Трампа о новых санкциях против России станет ударом «кувалдой» по российской экономике. По его словам, последствия могут затронуть даже союзников Москвы.