США ввели санкции против семи должностных лиц Китая

США ввели санкции в отношении семи должностных лиц Китая из-за ситуации в Гонконге. Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

Отмечается, что семь граждан КНР были добавлены в санкционный список управления по контролю за иностранными активами.

Кроме того, Госдепартамент министерства торговли, внутренней безопасности и финансов подготовили рекомендации для американского бизнеса о рисках ведения предпринимательской деятельности в Гонконге. В документе перечислены действия властей, которые могут повлиять на бизнесменов. Речь идёт об арестах иностранцев и попытках запретить их выезд из Гонконга.

Ранее США ввели санкции против двух представителей органов власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа (Китай). Ограничительные меры наложены на главу управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэня. Вашингтон мотивирует введение санкций ситуацией с соблюдением прав человека в Синьцзяне. Против Цзюньчжэня ранее ввёл рестрикции и Европейский союз.