США внесли в «черный список» шесть компаний из КНР США внесли в «черный список» шесть компаний из КНР, работающих в аэрокосмической отрасли

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Министерство торговли США 10 февраля внесло в «черный список» шесть юридических лиц КНР, которые способствуют, как считают в Вашингтоне, развитию аэрокосмической отрасли. Речь идет, в том числе о создании аэростатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Правительство США вынесло определение, что деятельность шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны, — цитирует агентство пресс-релиз.

В документе перечислены компании, оказавшиеся под санкциями. Их попадание в «черный список» Минторг объяснил «поддержкой усилий КНР по модернизации вооруженных сил». В заявлении уточняется, что имеются в виду аэрокосмические программы армии Китая, включающие создание дирижаблей и аэростатов.

Ранее министр транспорта США Пит Буттеджадж заявил,что США могут ввести санкции против Китая из-за инцидента с разведывательным аэростатом. По его словам, действия КНР — это прямое нарушение американского суверенитета. Буттеджадж также подчеркнул, что при проведении операции по уничтожению аэростата не было нанесено ущерба населению или имуществу.