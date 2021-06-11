США приветствовали передачу Азербайджаном военных Армении

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США приветствуют передачу Азербайджаном 15 задержанных армянских военных в обмен на карту минных полей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своём Twitter.

В своём сообщении Блинкен также поблагодарил правительство Грузии, участвовавшее в переговорном процессе.

США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. Мы благодарим правительство Грузии за его ключевую роль в облегчении дискуссий между двумя сторонами. Такие шаги приблизят для людей в регионе мирное будущее, которого они заслуживают, — написал американский госсекретарь.

Обмен произошёл 12 июня. Власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян.

Обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

Как отметили в МИД Азербайджана, полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики, среди которых специалисты по разминированию, а также позволят вынужденным переселенцам быстрее вернуться домой.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.