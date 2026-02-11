США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы WSJ: США рассматривают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана

Американская администрация изучает усиление давления на Тегеран посредством захвата танкеров с нефтью, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В материале говорится, что такой шаг, по мнению Вашингтона, может помочь надавить на исламскую республику в вопросе ограничений ее ядерной программы.

Однако, как указано в статье, США пока не решаются на этот шаг: опасаются роста цен на нефть. Кроме того, Штаты полагают, что захватом судов, груженных иранской нефтью, последует жесткий ответ Тегерана.

Ранее посольство США в Иране призвало находящихся на территории республики американцев как можно скорее покинуть страну. Их также предупредили о сбоях в работе интернета. Гражданам США рекомендуется рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам политика, отсутствие договоренностей с Вашингтоном повлечет последствия для Тегерана. Трамп отметил, что не может гарантировать заключение соглашения между сторонами.