11 февраля 2026 в 07:30

США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы

WSJ: США рассматривают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Американская администрация изучает усиление давления на Тегеран посредством захвата танкеров с нефтью, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В материале говорится, что такой шаг, по мнению Вашингтона, может помочь надавить на исламскую республику в вопросе ограничений ее ядерной программы.

Однако, как указано в статье, США пока не решаются на этот шаг: опасаются роста цен на нефть. Кроме того, Штаты полагают, что захватом судов, груженных иранской нефтью, последует жесткий ответ Тегерана.

Ранее посольство США в Иране призвало находящихся на территории республики американцев как можно скорее покинуть страну. Их также предупредили о сбоях в работе интернета. Гражданам США рекомендуется рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам политика, отсутствие договоренностей с Вашингтоном повлечет последствия для Тегерана. Трамп отметил, что не может гарантировать заключение соглашения между сторонами.

Иран
США
танкеры
нефть
