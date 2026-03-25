США предрекли новый вызов из-за войны с Ираном

Энергетический кризис скоро перекинется на США при продолжении войны на Ближнем Востоке, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров. По словам аналитиков, на фоне проблем с поставками из стран Персидского залива покупатели в Азии активно ищут схожие варианты нефти для производства дизеля и авиационного топлива.

Если мирные переговоры не дадут результатов в скором времени, рекордно высокие цены на определенные сорта ближневосточной нефти скоро отразятся на США, — сказано в материале.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.