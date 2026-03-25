25 марта 2026 в 10:12

США предрекли новый вызов из-за войны с Ираном

WSJ: США настигнет энергетический кризис при продолжении войны с Ираном

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Энергетический кризис скоро перекинется на США при продолжении войны на Ближнем Востоке, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров. По словам аналитиков, на фоне проблем с поставками из стран Персидского залива покупатели в Азии активно ищут схожие варианты нефти для производства дизеля и авиационного топлива.

Если мирные переговоры не дадут результатов в скором времени, рекордно высокие цены на определенные сорта ближневосточной нефти скоро отразятся на США, — сказано в материале.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

США
кризисы
энергетика
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

