США пообещали оперативно ответить на высылку двух дипломатов из России В Госдепе назвали безосновательным выдворение двух дипломатов из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посольство США в Москве

Белый дом назвал безосновательным высылку первого и второго секретарей американского посольства в Москве из России. В США пообещали дать быструю реакцию на такие действия, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга.

Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Россия предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия, — сказал Миллер.

Он добавил, что России стоит ожидать «надлежащий ответ на эти действия». Однако не стал называть точные даты реакции Вашингтона.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть РФ в течение семи суток. В МИД РФ подчеркнули недопустимость «противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России» со стороны американских сотрудников диппредставительства, отметив, что эти действия «будут решительно пресекаться».