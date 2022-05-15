США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения на них до приёма в НАТО Представить Пентагона Кирби: США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения на них до приёма в НАТО

Вооружённые силы США / Фото shutterstock.com

США окажут необходимую поддержку Финляндии и Швеции в случае, если она потребуется им до их вступления в НАТО, заявил в эфире телеканала BBC пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что у этих Скандинавских стран современные вооружённые силы, с которыми американской стороне комфортно сотрудничать. Кроме того, США регулярно проводят совместные учения с Финляндией и Швецией.

Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, — сказал он.

Кирби указал, что в США с обеспокоенностью наблюдают за заявлениями представителей России по поводу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что присоединение к Альянсу является суверенным правом страны, которая выразила желание стать членом НАТО. Россия не имеет права вето в этом вопросе, потому что только население Швеции и Финляндии может определять судьбу своих стран, добавил Кирби.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами Альянса, то эти страны превратятся в пространство противостояния НАТО и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям.

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала военную операцию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.