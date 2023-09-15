США побили рекорд по инцидентам со стрельбой в школах

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Количество инцидентов со стрельбой в американских школах достигло пика в учебном году 2021/2022, увеличившись более чем вдвое по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщило издание Axios со ссылкой на информацию от Национального центра статистики образования. Количество случаев стрельбы в школах в прошлом учебном году составило 188, в то время, как годом ранее таких инцидентов было 93.

В отчете понятие стрельбы включает в себя все ситуации, в которых пуля попадает на территорию школы по любой причине, независимо от наличия жертв, времени суток или дня недели. Статистика включает даже случаи, произошедшие во время пандемии COVID-19, когда учащиеся занимались дистанционным обучением.

Борьба с «эпидемией вооруженного насилия», как охарактеризовал ситуацию в стране президент США Джо Байден, признана одним из приоритетов его администрации.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего. Предполагается, что мужчина начал стрелять из травматического пистолета после словесного конфликта.