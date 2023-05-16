США объявили награду в $10 млн за поимку российского хакера Власти США пообещали $10 млн за поимку предполагаемого российского хакера Матвеева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдепартамент США объявил о награде в размере $10 млн за информацию, которая привела бы к аресту гражданина РФ Михаила Матвеева, ранее внесенного в санкционный список. Власти США предъявили ему обвинения в киберпреступлениях. Россиянина подозревают в том, что начиная с 2020 года он участвовал в сговоре с целью распространения по меньшей мере трех вирусов-вымогателей. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции Генеральной прокуратуры.

По версии обвинения, при помощи этих вирусов атакам подверглись «тысячи жертв в США и по всему миру», включая правоохранительные органы, государственные учреждения, лечебные заведения и школы. В документе указано, что участники схемы требовали у жертв выкуп на общую сумму $400 млн и получили порядка $200 млн.

По информации Минюста, прокуратура штата Нью-Джерси инкриминирует Михаилу Матвееву сговор с целью передачи жертвам атак требований выкупа и сговор с целью нарушения работы защищенных компьютеров. Если суд признает россиянина виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

16 мая Минфин США внес Матвеева в санкционный список, участники которого подозреваются Вашингтоном в совершении киберпреступлений. По данным ведомства, россиянин выступает под никами Uhodiransomwar или Wazawaka и проживает в Калининграде.

Ранее стало известно, что Евросоюз может создать институт для противодействия России в киберпространстве. В опубликованном генеральным директоратом Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям тендере указано, что ЕС планирует создание ситуационно-аналитического центра по вопросам кибербезопасности при Еврокомиссии, для чего будет выделено почти €18 млн. Также отмечается, что работа центра требуется в том числе для противодействия России.