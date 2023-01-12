ЕС может выделить €18 млн для противодействия России в киберпространстве

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Евросоюз может создать институт для противодействия России в киберпространстве, пишет Lenta.ru со ссылкой на опубликованный Генеральным директоратом Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям тендер. В нем указано, что ЕС планирует создание ситуационно-аналитического центра по вопросам кибербезопасности при Еврокомиссии, для чего будет выделено почти €18 млн. В тендере отмечено, что работа центра требуется в том числе для противодействия России.

Общая цель контракта состоит в том, чтобы предоставить индивидуальную услугу для содействия в определении масштабов, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомленности и анализу в сфере кибербезопасности для [Европейской] комиссии, — сообщается в документе.

Издание перечислило цели контракта: создание виртуального ситуационного центра, изучение передового опыта в сфере кибербезопасности, обеспечение совместимости работы центра со структурами ЕС. Создатели документа также отметили важность создания такого института для координации реагирования в случае серьезного инцидента или кризиса в области кибербезопасности.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин ранее обвинил хакеров из группировки NoName057 в атаке на сайт сейма. Он считает, что киберпреступники имеют пророссийские взгляды. Жарин уверен, что DDoS-атака стала ответом на принятие резолюции о признании РФ государством, спонсирующим терроризм.