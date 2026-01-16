США обозначили четыре ключевых требования к Ирану

Иран должен сократить свои ядерные арсеналы для дипломатического урегулирования кризиса, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Выступая на конференции, организованной некоммерческой организацией Израильско-американский совет в штате Флорида, он подчеркнул, что общее количество ядерного материала, который находится в руках страны, — примерно 2 тонны, передает The Times of Israel.

Существуют четыре проблемы: ядерное обогащение, ракеты — им необходимо сократить свои арсеналы, фактически имеющийся у них ядерный материал, примерно 2 тонны, обогащенный на 3,67-60%, а также, конечно, прокси. Если они хотят вернуться в мировое сообщество, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет замечательно. А альтернатива, думаю, плохая, — сказал он.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны с американскими военными объектами. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.