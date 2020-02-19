Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд (МУС).
Это абсурдно, так что мы не обращаем на это никакого внимания. Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.
Санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро были введены 18 февраля 2020 года. Посольство России осудило этот акт и назвало его примером недобросовестной конкуренции.
NEWS.ru также сообщал о заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. По его словам, санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить американские рестрикции.
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