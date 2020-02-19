https://static.news.ru/photo/b58c7320-5331-11ea-8383-fa163e074e61_660.jpg Международный уголовный суд Фото: International Criminal Court/flickr.com

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд (МУС).

Это абсурдно, так что мы не обращаем на это никакого внимания. Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.

Санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро были введены 18 февраля 2020 года. Посольство России осудило этот акт и назвало его примером недобросовестной конкуренции.

NEWS.ru также сообщал о заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. По его словам, санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить американские рестрикции.