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Организация «Бойскауты Америки» (BSA) подала заявление о банкротстве из-за судебных разбирательств по искам от сотен бывших воспитанников, подвергшихся сексуальному насилию. В организации намерены создать фонд, который обеспечит «справедливую компенсацию» жертвам насилия.

BSA глубоко заботится обо всех жертвах насилия и искренне извиняется перед каждым, кто пострадал во время их пребывания в скаутинге. Мы возмущены, что некоторые люди использовали наши программы, чтобы причинить...