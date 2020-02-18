Министерство финансов США расширило санкционный список. В него попали подразделение «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президент госкомпании Дидье Касимиро.
Согласно ограничениям, все активы управленца и дочерней компании будут заморожены на территории штатов,
Решение ввести санкции в отношении российской госкомпании одобрил президент США Дональд Трамп.
NEWS.ru сообщал ранее, что глава комитета бундестага пригрозил Москве санкциями из-за Сирии. Он назвал «отвратительным преступлением» прицельную бомбардировку гражданских лиц российскими ВВС.
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