Санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить рестрикции США против нефтяного сектора этой страны. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.
Мы ввели санкции против компании Rosneft Trading, отрезав основной путь Мадуро по избежанию наших санкций, — написал политик в Twitter.
Он добавил, что все те, кто поддерживают этот коррумпированный режим будут привлечены к ответственности.
Today we sanctioned Russian-owned oil firm Rosneft Trading S.A., cutting off Maduroâs main lifeline to evade our sanctions on the Venezuelan oil sector. Those who prop up the corrupt regime and enable its repression of the Venezuelan people will be held accountable.
NEWS.ru писал, что санкции против «Роснефти» могут сыграть на руку России. Нефтяной гигант не планирует прекращать сотрудничать с Венесуэлой.
Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.