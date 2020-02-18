https://static.news.ru/photo/e5ca1ede-5273-11ea-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить рестрикции США против нефтяного сектора этой страны. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Мы ввели санкции против компании Rosneft Trading, отрезав основной путь Мадуро по избежанию наших санкций, — написал политик в Twitter.

Он добавил, что все те, кто поддерживают этот коррумпированный режим будут привлечены к ответственности.

Today we sanctioned Russian-owned oil firm Rosneft Trading S.A., cutting off Maduroâs main lifeline to evade our sanctions on the Venezuelan oil sector. Those who prop up the corrupt regime and enable its repression of the Venezuelan people will be held accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 18, 2020

NEWS.ru писал, что санкции против «Роснефти» могут сыграть на руку России. Нефтяной гигант не планирует прекращать сотрудничать с Венесуэлой.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.