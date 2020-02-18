Майкл Помпео Майкл Помпео Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить рестрикции США против нефтяного сектора этой страны. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Мы ввели санкции против компании Rosneft Trading, отрезав основной путь Мадуро по избежанию наших санкций, — написал политик в Twitter.

Он добавил, что все те, кто поддерживают этот коррумпированный режим будут привлечены к ответственности.

NEWS.ru писал, что санкции против «Роснефти» могут сыграть на руку России. Нефтяной гигант не планирует прекращать сотрудничать с Венесуэлой.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.

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