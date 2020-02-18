https://static.news.ru/photo/de796334-5295-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Примером недобросовестной конкуренции считают в российском представительстве в Вашингтоне решение американских властей ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро.

Как подчеркнули в посольстве, Россия всегда выступает за диалог между значимыми политическими силами Венесуэлы без деструктивного вмешательства извне, а экстерриториальное применение национального законодательства в данной ситуации неприемлемо.

США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании из американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это — очередной яркий пример недобросовестной конкуренции, — говорится в распространённом представительством заявлении.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить рестрикции США против нефтяного сектора этой страны. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.