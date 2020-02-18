Примером недобросовестной конкуренции считают в российском представительстве в Вашингтоне решение американских властей ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро.
Как
США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании из американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это — очередной яркий пример недобросовестной конкуренции, — говорится в распространённом представительством заявлении.
Ранее NEWS.ru писал, что санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A., которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить рестрикции США против нефтяного сектора этой страны. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен