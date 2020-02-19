В США заявили, что введение новых санкций в отношении Венесуэлы будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будет «восстановлена демократия».
Об этом заявил спецпредставитель Вашингтона по южноамериканской стране Эллиотт Абрамс. По его словам, санкции против Венесуэлы будут отменены в тот момент, когда Каракас сделает то, что «он пока отказывается делать», а именно: начнёт переговоры о новых президентских выборах,
Санкции могут быть легко отменены. Подразумевается, что это временные меры, — сказал Абрамс.
Введение санкций против компании Rosneft Trading он назвал лишь одним из шагов. Он подчеркнул, что «будут и другие шаги» — США намерены и дальше вводить ограничения против Венесуэлы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Вашингтоне надеются, что Москва поможет убедить венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести в стране президентские выборы. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
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