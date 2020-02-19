https://static.news.ru/photo/0d9d25dc-533c-11ea-9462-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Pedro Mattey/dpa/Global Look Press

В Вашингтоне надеются, что Москва поможет убедить венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести в стране президентские выборы. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

В Госдепе считают, что для Венесуэлы выборы могут стать лучшим путём выхода из кризиса. И Москва могла бы открыто или в частном порядке подтолкнуть к этому Каракас.

Мы хотели бы надеяться, что российское правительство даст этот совет режиму Мадуро, — цитирует ТАСС Абрамса.

Он добавил, что Вашингтон вводит санкции против Каракаса не навсегда. Целью ограничений США против Венесуэлы является вовлечение режима Мадуро в переговоры о президентских выборах.

Венесуэлу с начала 2019 года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы