https://static.news.ru/photo/6d0ce6f0-49d8-11ea-8611-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Россия считает абсолютно недопустимыми кампании с целью свержения законного правительства в Венесуэле, передаёт ТАСС.

Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми и будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом, — заявил Лавров.

Он добавил, что парламентские выборы в Венесуэле в 2020 году — единственная возможность для радикальной оппозиции остаться в политике. По мнению министра, только народ может определить, как те или иные политики могут удовлетворять чаяния страны и её граждан.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Некоторые страны во главе с США даже заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства стоят на стороне Мадуро как легитимного лидера.

Ранее Лавров сообщил о том, что Россия и Мексика имеют общее мнение по поводу регулирования ситуации в Венесуэле, писал NEWS.ru.