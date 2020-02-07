https://static.news.ru/photo/1634d14a-4932-11ea-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия и Мексика имеют общее мнение по поводу регулирования ситуации в Венесуэле. Об этом сообщил ТАСС.

Сошлись во мнении, что все попытки реанимировать неоколониальные доктрины типа Доктрины Монро, повторять сценарии печально известных цветных революций чреваты опасным ростом напряжённости, — привели слова главы МИДа в ТАСС.

Он добавил, что Мексика поддерживает российскую сторону, которая считает, что обстановку в Венесуэле может наладить диалог между властями и оппозицией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 7 февраля 2020 года Сергей Лавров посетит Венесуэлу, где встретится с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.