Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия и Мексика имеют общее мнение по поводу регулирования ситуации в Венесуэле. Об этом
Сошлись во мнении, что все попытки реанимировать неоколониальные доктрины типа Доктрины Монро, повторять сценарии печально известных цветных революций чреваты опасным ростом напряжённости, — привели слова главы МИДа в ТАСС.
Он добавил, что Мексика поддерживает российскую сторону, которая считает, что обстановку в Венесуэле может наладить диалог между властями и оппозицией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 7 февраля 2020 года Сергей Лавров посетит Венесуэлу, где встретится с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.
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