США испытали самолет, долетающий до Лондона за три часа

США испытали самолет, долетающий до Лондона за три часа NYP: США испытали экспериментальную модель сверхзвукового самолета X-59

Соединенные Штаты провели испытания сверхзвукового самолета X-59 «сын Конкорда», способного долететь до Лондона за 3,5 часа, сообщает газета New York Post. Экспериментальная модель развивает скорость до 1,5 тысячи километра в час. Самолет является совместной разработкой NASA и Lockheed Martin.

В течение ближайших недель самолет будет постепенно увеличивать свою скорость, что приведет к испытанию высокоскоростного руления, — говорится в публикации.

Уточняется, что это были последние испытания X-59 на земле. Теперь ему предстоит совершить первый полет. Уникальной особенностью самолета является тонкая конусообразная носовая часть, разбивающая ударные волны. Это позволяет предотвращать рев лайнера во время движения.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что США могут заменить стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на ультрасовременный B-21 Rider, который находится на финальной стадии испытаний. По его словам, этот самолет похож на B-2 Spirit, который обладает улучшенной системой «Стелс» и передовой электроникой.