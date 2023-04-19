США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Фото: Airman 1st Class Ryan Quijas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные Соединенных Штатов провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в публикации на сайте базы космических сил Vanderberg. Пуск проводился без боевого заряда. Испытание призвано продемонстрировать готовность ядерных сил США, указано в публикации.

[Военные] 19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны, — говорится в сообщении.

Пуск ракеты был произведен в Калифорнии. Снаряд преодолел 4200 миль (6,7 километра) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на вооружении у США находятся старые межконтинентальные баллистические ракеты, которые на сегодняшний день не представляют никакой конкуренции российскому оружию.

Он подчеркнул, что за 50 с лишним лет у России появились гиперзвуковые комплексы «Авангард», которые невозможно перехватить. США же такого оружия не представили.

Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь заявил, что Вооруженные силы США не могут противостоять более сильному противнику, поэтому все конфликты, в которых они участвовали в последнее время, были локальными.