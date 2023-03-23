Военэксперт назвал старьем американские МБР и предрек США большие проблемы Военэксперт Дандыкин назвал старьем американские МБР и предрек США большие проблемы

Фото: U.S. Navy

Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США

На вооружении у США находятся старые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые на сегодняшний день не представляют никакой конкуренции российскому оружию, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что за 50 с лишним лет у России появились гиперзвуковые комплексы «Авангард», которые невозможно перехватить. США же такого оружия также не представили, отметил Дандыкин.

На данный момент у США в шахтах установлено откровенное старье Minuteman 3 1970 года производства. Да, она действительно была достаточно неплоха для 1970 года, так как способна преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, но на сегодняшний день это уже никуда не годится. Ведь мы за это время поменяли уже не одно поколение своих МБР и в данный момент испытываем и ставим на боевое дежурство комплекс «Сармат». Скажу больше, у нас еще и гиперзвуковой комплекс «Авангард» появился, а подобный тип ракет вообще практически не перехватывается, — уточнил он.

Эксперт отметил, что о создании вооружения нового типа США вспомнили только сейчас, однако за долгое время у них могла потеряться критически важная документация на боевую часть. Он считает, что идея создания нового оружия может дорого обойтись Вашингтону.

Гиперзвук они тоже уже достаточно давно анонсируют, а толкового результата до сих пор не получили. Так и в случае с новым поколением американских МБР. Далеко не факт, что у них не утерялась критически важная документация, по крайней мере на боевую часть. Так что эта затея может очень дорого обойтись США, и я говорю не только о финансовом аспекте данного вопроса, — добавил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы США не могут противостоять более сильному противнику, поэтому все конфликты, в которых они участвовали в последнее время, были локальными. Он отметил, что одним из преимуществ ВС РФ является превосходство по силе, так как у России есть большой мобилизационный ресурс, многие мужчины служили в армии и проходили военную службу.