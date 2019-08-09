https://static.news.ru/photo/f8495a3a-bc5e-11e9-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции США в отношении Северной Кореи останутся до тех пор, пока не произойдёт полная и поддающаяся верификации денуклеаризация Корейского полуострова, заявила старший советник главы государства Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

По её словам, Дональд Трамп сохраняет настрой на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако конкретная дата их следующая встреча пока не определена, передаёт Fox News

Как писал News.ru, Вашингтон рассчитывает на возобновление переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации в течение пары недель. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.