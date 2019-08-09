Санкции США в отношении Северной Кореи останутся до тех пор, пока не произойдёт полная и поддающаяся верификации денуклеаризация Корейского полуострова, заявила старший советник главы государства Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.
По её словам, Дональд Трамп сохраняет настрой на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако конкретная дата их следующая встреча пока не определена, передаёт
Как писал News.ru, Вашингтон рассчитывает на возобновление переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации в течение пары недель. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.