https://static.news.ru/photo/a01a3894-b938-11e9-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/Global Look Press

Вашингтон рассчитывает на возобновление переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации в течение пары недель. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Политик отметил, что стратегия США в отношении КНДР не изменилась, не смотря на запуск ракет.

Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи, — цитирует ТАСС слова госсекретаря.

Ранее Помпео встретился с главами МИД Южной Кореи и Японии Каном Гён Хва и Таро Коно, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР. Помимо этого, участники переговоров договорились продолжить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.