Вашингтон рассчитывает на возобновление переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации в течение пары недель. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.
Политик отметил, что стратегия США в отношении КНДР не изменилась, не смотря на запуск ракет.
Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи, — цитирует ТАСС слова госсекретаря.
Ранее Помпео встретился с главами МИД Южной Кореи и Японии Каном Гён Хва и Таро Коно, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР. Помимо этого, участники переговоров договорились продолжить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.