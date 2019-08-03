https://static.news.ru/photo/0bcc8c84-b666-11e9-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.

Отношения между двумя странами, несмотря на встречу лидеров, остаются довольно хрупкими и, к тому же, пуски ракет малой дальности не несут угрозы Америке и не нарушают, как заявил Трамп, двусторонние соглашения по итогам саммита 2018 года в Сингапуре, пишет агентство «Киодо» .

Как писал News.ru ранее, американский госсекретарь Майкл Помпео встретился с главами МИД Южной Кореи и Японии Каном Гён Хва и Таро Коно, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР. Помимо этого, участники переговоров договорились продолжить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.