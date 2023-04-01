СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение AP: Трампу будет предъявлено по крайней мере одно обвинение в уголовном преступлении

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Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят по меньшей мере одно обвинение в совершении уголовного преступления, передает агентство Associated Press, ссылаясь на информированные источники. Ожидается, что это произойдет после явки Трампа в суд.

Обвинение связано с историей вокруг порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой была выплачена большая сумма за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом.

Агентство также сообщает, что многочисленные обвинения против Трампа касаются фальсификации деловой документации. Трамп должен прибыть в суд 4 апреля, где, как заявил его адвокат Джо Такопина, бывший президент намерен объявить о своей невиновности.

Позднее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.