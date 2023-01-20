СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев Washington Post: директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев, чтобы предупредить о планах России

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Уильям Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев с тайным визитом в конце прошлой недели, пишет газета Washington Post. По информации издания, он собирался рассказать Владимиру Зеленскому о дальнейших действиях России в рамках спецоперации.

Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы, — пишет издание.

Также в рамках встречи стороны Бернс обсудил с Зеленским дальнейшее финансирование ВСУ и закупки боевой техники с учетом того, что республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса. Украинскую сторону заверили, что проблем не возникнет минимум до июля или августа.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в прошлом году состоялась после обращения президента США Джо Байдена к лидеру РФ Владимиру Путину. Он подчеркнул, что встреча была серьезной и полезной.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут значительно сократить помощь Украине, если убедятся в ее бесперспективности. Однако, по его словам, демократы, выступающие за продолжение помощи Киеву, имеют «свои рычаги давления».