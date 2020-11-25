СМИ: Белый дом планирует отменить запрет на въезд иностранцев из Европы

https://static.news.ru/photo/45334296-2f1f-11eb-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt H. Wade/Wikipedia.org

В Белом доме задумались об отмене ограничений на въезд в США для иностранных граждан. Запрет на посещение страны был введён весной текущего года из-за пандемии COVID-19 и распространялся на граждан стран Шенгенской зоны, а также Бразилии, Великобритании, Ирландии, а также

Отмену ограничений поддержали в министерстве здравоохранения, а также в спецслужбах страны. При этом действующий президент США Дональд Трамп пока воздерживается от окончательного решения.

Большинство сотрудников Белого дома согласны, что ограничения на въезд из европейских стран не имеют смысла, передаёт Reuters со ссылкой на источники в администрации. На большинство стран мира запрет не распространяется, но его отмена может положительно сказаться на финансовом положении авиакомпаний в США, чей пассажиропоток снизился на 70%. При этом в агентстве подчеркнули, что речь не идёт об отмене запрета на въезд из Китая и Ирана.

Ограничения на въезд в США были установлены 13 марта указом президента Дональда Трампа. Запрет касался лиц — иностранных граждан, побывавших в государствах, относящихся к Шенгенской зоне, а также Ирландии, Великобритании, Бразилии. Американские граждане могут вернуться в США, но по приезду должны пройти медицинский осмотр.

Как писал NEWS.ru, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала тестировать на коронавирус всех пассажиров, отправляющихся международными рейсами. По замыслу представителей ассоциации, такая мера может заменить обязательный карантин при путешествии в другую страну.

Кроме того, по мнению представителей IATA, систематическое тестирование на коронавирус может стать мерой, которая позволит безопасно открыть границы в ближайшее время.