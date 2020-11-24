В Ассоциации воздушного транспорта призвали к тестированию всех пассажиров

https://static.news.ru/photo/8935929c-2e88-11eb-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала тестировать на коронавирус всех пассажиров, отправляющихся международными рейсами. По замыслу представителей ассоциации, такая мера может заменить обязательный карантин при путешествии в другую страну.

Люди нуждаются в глобальной мобильности. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) принимает меры по обеспечению безопасности полётов. Однако закрытие границ, ограничения передвижения и карантинные меры делают поездки невозможными для большинства [путешественников], — заявил генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

По его мнению, систематическое тестирование на коронавирус может стать мерой, которая позволит безопасно открыть границы в ближайшее время.

Как уточнили в IATA, объём международных пассажирских перевозок упал на 90% по сравнению с показателями предыдущего года. В авиационной отрасли могут потерять работу около 46 млн человек. Причиной тому — ограничительные меры, которые принимают власти государств из-за угрозы распространения COVID-19, говорится в пресс-релизе ассоциации.

Де Жуниак отметил, что несмотря на изобретение вакцин от инфекции, гораздо важнее внедрение систематической проверки пассажиров на наличие заболевания.

Ранее президент Ассоциации по Азиатско-Тихоокеанскому региону Конрад Клиффорд заявил, что IATA вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) планируют разработать универсальную систему тестирования на COVID-19, которая сможет заменить обязательный карантин после прибытия в страну.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании пытаются избавить жителей страны от «автоматической» двухнедельной самоизоляции после контакта с больными COVID-19 с помощью нового порядка сдачи тестов.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о соблюдении требований по предоставлению результатов тестов на COVID-19 в течение 48 часов. Постановление, обязывающее уведомить человека о результате теста на коронавирус в течение двух суток, ведомство выпустило 21 ноября.