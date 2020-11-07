СМИ: Байден активно готовится к президентству, несмотря на реакцию Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден полным ходом готовится к занятию высшего государственного поста, несмотря на то, что действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение.
Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис формируют группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с государственными ведомствами в процессе передачи власти. В эту группу могут войти до 300 человек,
Кроме того, штаб Байдена обновил сайт, посвящённый передаче власти президентской администрации с демократом во главе. Теперь на странице указано, какие направления Байден считает приоритетными в своей политике. Речь идёт о борьбе с расизмом, экономическом восстановлении, решении экологических проблем и замедлении распространения коронавируса. Также штаб бывшего вице-президента создал учётную запись в Twitter, посвящённую передаче власти.
Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как передавал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.