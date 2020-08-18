СМИ: американцы устали от войн

https://static.news.ru/photo/ebcdb11c-e16e-11ea-b353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/Global Look Press

Большинство граждан США хочет прекращения войн с участием американских военнослужащих и мечтает о выводе войск из Ирака и Афганистана. Об этом пишет издание «Аргументы недели» со ссылкой на западные СМИ.

По его данным, три четверти американцев хотят прекращения военных конфликтов с участием США. Как отмечают американские СМИ, это может стать одним их ключевых моментов в предвыборных кампаниях кандидатов в президенты страны.

В ноябре этого года избиратели США, столкнувшиеся с неконтролируемой пандемией и экономическим коллапсом, будут выбирать между войной и уменьшением расходов на войну, — цитирует «Аргументы недели» западных коллег.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп ранее пообещал сократить военное присутствие США в мире и начал выводить войска из некоторых стран. При этом напарница его соперника Джо Байдена Камала Харрис является сторонником увеличения военных расходов Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жена экс-президента США Мишель Обама заявила, что действующий лидер государства Дональд Трамп является неподходящим для Соединённых Штатов президентом.