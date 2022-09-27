Следы вертолетов США обнаружили в районе аварии на «Северном потоке» «Ватфор»: вертолеты ВВС США летали над местом аварии на газопроводе «Северный поток»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Утечка в трубопроводах Nord Stream в Балтийском море

Вертолеты ВВС США вылетали в районы, где произошли аварии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщил военный эксперт и сооснователь «Ватфор» Олег Макаров. В Telegram-канале специалист обратил внимание на маневры, которые совершал американский вертолет с позывным FFAB123. По словам Макарова, предположительно этот борт принадлежит крылу третьего десантного корабля-десанта ВМС США USS Kearsarge.

Наложив маршрут FFAB123 на схему вчерашней аварии, мы получаем довольно интересный результат — вертолет то ли летал вдоль трассы «Северного Потока — 2», то ли вообще между точками, в которых произошла авария, — написал Макаров.

Он отметил, что позывным FFAB123 пользовались шесть вертолетов. Специалисты установили бортовые номера трех из них: все они принадлежат американскому корабельному многоцелевому вертолету Sikorsky SH-60 Seahawk. След этого вертолета был обнаружен в тех местах, где произошла авария на первом и втором «Северном потоке».

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, давление на одной из ниток «СП — 2» упало из-за действий диверсантов, а также водолазов Великобритании и США. Он отметил, что использование подводной лодки для этих целей невозможно, поскольку Балтийское море достаточно мелководное и глубина в нем колеблется от 60 до 100 метров.