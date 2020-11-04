Штаб Байдена объявил о победе в Висконсине

https://static.news.ru/photo/6a93a30c-1eb5-11eb-aea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена считает, что их кандидат одержал победу в ключевом штате Висконсин. Там 10 голосов выборщиков.

Мы ожидаем и мы считаем, что мы уже одержали победу в Висконсине, — цитирует заявление штаба РИА Новости.

При этом сам Байден заявил, что не успокоится, пока каждый голос, поданный на президентских выборах, не будет учтён. На приостановке в ряде «колеблющихся» штатов подсчёта проголосовавших по почте предложил действующий лидер США и оппонент от республиканцев Дональд Трамп. Он обосновал это стремлением избежать махинаций. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.

3 ноября в США прошли выборы президента, сейчас идёт подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден обошёл на выборах в штате Мичиган республиканца Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

При этом Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и том же Висконсине.