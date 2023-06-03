Шеф Пентагона оценил возможный конфликт из-за Тайваня Глава Пентагона Остин: возможный конфликт из-за Тайваня окажется разрушительным

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Ллойд Остин

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет носить разрушительный характер. При этом в США считают, что в отношении острова должен сохраниться статус-кво, отметил он в ходе выступления перед участниками регионального форума по безопасности в Сингапуре «Диалог Шангри-Ла», трансляцию которого вел Пентагон.

США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем. И мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменений статус-кво какой-либо стороной, — подчеркнул Остин.

Министр отметил, что конфликт из-за Тайваня не является неизбежным, однако из-за подобного сценария развития событий под угрозой безопасности окажутся коммерческие морские пути и глобальные цепочки поставок. Поддерживать мир и стабильность в Тайване готовы и США, и «растущее число других стран мира», уточнил Остин.

При этом глава Минобороны США отметил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне с Китаем. Он считает, что конкуренция между двумя странами «никогда не должна перерасти в конфликт». США удваивают усилия в контексте дипломатии по этому вопросу, заключил министр.

Ранее сообщалось, что Китай официально уведомил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. При этом Ллойд Остин прежде давал понять, что он рассчитывает на встречу с китайским коллегой Ли Шанфу.