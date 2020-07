Американская пресса оценила шансы Канье Уэста стать президентом США

Как сказано в опубликованном материале, сроки по сбору голосов истекли сразу в нескольких штатах ещё 25 июня. Среди них — штаты Нью-Йорк, Техас, Мэн, Северная Каролина и Нью-Мексико. В течение ближайшего месяца дедлайн наступит ещё в нескольких ключевых штатах Соединённых Штатов — Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Аризоне.

Если звезда сцены не поторопится внести там свою кандидатуру, то звездой политического Олимпа ему точно не стать: его имя не будет внесено в избирательные бюллетени.

Ранее отец четырёх детей и муж модели Ким Кардашьян заявил, что намерен участвовать в президентской гонке на выборах в США. Он не уточнил, говорит ли о планах «вообще», либо собирается стать хозяином Белого дома «здесь и сейчас». Вместе с тем его сообщение в Twitter сопровождалось хештегом «Видение2020».