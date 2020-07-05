Американская пресса оценила шансы Канье Уэста стать президентом США

https://static.news.ru/photo/8d07cb38-bec6-11ea-a81d-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: kanyewestt_official/instagram.com

Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о решении баллотироваться на пост президента США, может не успеть собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей. Такой прогноз на политическую карьеру музыканта обнародовало издание USA Today.

Как сказано в опубликованном материале, сроки по сбору голосов истекли сразу в нескольких штатах ещё 25 июня. Среди них — штаты Нью-Йорк, Техас, Мэн, Северная Каролина и Нью-Мексико. В течение ближайшего месяца дедлайн наступит ещё в нескольких ключевых штатах Соединённых Штатов — Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Аризоне.

Если звезда сцены не поторопится внести там свою кандидатуру, то звездой политического Олимпа ему точно не стать: его имя не будет внесено в избирательные бюллетени.

Ранее отец четырёх детей и муж модели Ким Кардашьян заявил, что намерен участвовать в президентской гонке на выборах в США. Он не уточнил, говорит ли о планах «вообще», либо собирается стать хозяином Белого дома «здесь и сейчас». Вместе с тем его сообщение в Twitter сопровождалось хештегом «Видение2020».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Это, впрочем, не первое подобное заявление Уэста. Он уже говорил о своих президентских амбициях в ноябре 2019 года. Правда, ранее он говорил о намерении баллотироваться на пост американского лидера в 2024 году.

Тем не менее инициативу своего приятеля поддержал основатель компании Tesla Илон Маск, о чём не преминул написать в комментариях под постом музыканта.

Вместе с тем, если всё-таки говорить о нынешней избирательной кампании, то у рэпера вряд ли что-то получится, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Уэст может быть рассмотрен в качестве кандидата от Демократической партии, которой он симпатизирует. Но только в том случае, если придётся экстренно искать замену нынешнему претенденту от демократов Джо Байдену. Такое может произойти разве что в том случае, если у политика в силу возраста появятся проблемы со здоровьем.

Традиционно в США на высокий пост претендуют кандидаты от Республиканской и Демократической партий. В 2020 году ими будут Байден и действующий глава государства Дональд Трамп. Кандидаты третьей партии или беспартийные редко набирают значительное число голосов. Последний, кому это удалось, был в 1992 году бизнесмен Росс Перо. Тогда свои голоса ему отдали 19% американцев.

Выборы президента Соединённых Штатов намечены на 3 ноября. По мнению Трампа, который будет баллотироваться на второй срок, они могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны, писал NEWS.ru.