Сенатор США: Вашингтон — главный дезинформатор в истории

Рэнд Пол / Фото Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский сенатор от республиканцев Рэнд Пол обвинил правительство США в распространении дезинформации. Такое заявление он сделал в ответ на инициативу Министерства внутренней безопасности (МВБ) создать совет по противодействию дезинформации. Уже известно, что управление по борьбе с дезинформацией в составе МВБ возглавит Нина Янкович, передают «Известия».

Вы понятия не имеете, что такое дезинформация. <...> Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США, — заявил Пол.

Некоторые члены Республиканской партии раскритиковали идею МВБ. Парламентарии увидели в создании такого комитета возможность установить госцензуру, что противоречит свободе слова. Пол также спросил, как именно новый орган будет отличать дезинформацию от остального новостного потока.

Во время своей речи парламентарий вспомнил один из примеров распространения дезинформации, к которой причастны американские власти. По его словам, руководство страны говорило о наличии у Ирака оружия массового поражения. Также Пол напомнил об операции «Иран-контрас», во время которой Вашингтон проводил незаконные поставки оружия ультраправым боевикам в Никарагуа.

Ранее Пол заявил, что администрация президента США Джо Байдена спровоцировала президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, предлагая Киеву вступить в НАТО. Он добавил, что американское руководство продолжило агитировать за вступление Киева в Альянс, когда Россия ясно дала понять, что это красная линия.