Сенатор США обвинил Байдена в начале спецоперации России на Украине

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Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что администрация президента США Джо Байдена спровоцировала президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, предлагая Киеву вступить в НАТО. Об этом он заявил в ходе спора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он добавил, что американское руководство продолжило агитировать за вступление Киева в Альянс, когда Россия ясно дала понять, что это «красная линия», пишет Daily Mail.

Можно было высказать свою позицию до начала российской спецоперации, а не агитировать за то, чего Москва абсолютно не приемлет и называет красной линией, о чём нам доподлинно известно, — поделился Пол.

Он также отметил, что Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность из-за расширения НАТО в Восточной Европе.

Соединённые Штаты поражены отказом Индии поддерживать антироссийские санкции, введённые Западом, написало ранее издание Asia Times. Отмечается, что с момента начала операции на Украине Нью-Дели усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах. При этом Москва в статье называется «давним союзником» Индии. Автор материала указывает на унизительный отказ США от дальнейшей борьбы за регион после ухода из Афганистана и противопоставляет этому своевременную отправку российских миротворцев в Казахстан для урегулирования беспорядков.