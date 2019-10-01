https://static.news.ru/photo/bf26d9dc-e420-11e9-8df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Лидер республиканского большинства в сенате Мич Макконнелл сообщил журналистам, при каких условиях сенат будет обязан рассмотреть импичмент президента США Дональда Трампа. По его словам, для этого необходимо одобрение Палаты представителей. А она, как известно, находится под контролем демократов — ярых противников действующего главы Белого дома.

В этом случае у сената просто не будет выбора, — сказал Макконнелл в эфире американского телеканала CNBC.

Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского.