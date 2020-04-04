Селена Гомес рассказала о своём психическом расстройстве

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Медики диагностировали у американской певицы и актрисы Селены Гомес биполярное расстройство.

Об этом она рассказала в ходе прямого эфира в Instagram. По её словам, диагноз ей поставили специалисты одной из лучших психиатрических больниц в США — больницы им. Маклина в Бельмонте.

Гомес призналась, что «проходя через множество разных вещей», стала сама догадываться о своём психическом расстройстве.

И когда я узнала больше информации, это действительно помогло мне, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самый титулованный российский теннисист, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что его дочка никогда не сможет стать топ-моделью из-за проблем с наркотиками.