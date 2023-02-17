Вашингтону предрекли ужасающие последствия подрыва «Северных потоков» Журналист Херш предрек США ужасающие последствия подрыва «Северных потоков»

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Сеймур Херш

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет иметь для США ужасающие последствия. Лауреат Пулитцеровской премии не исключил, что в долгосрочной перспективе диверсия может обернуться в том числе выходом некоторых стран из НАТО. В интервью Democracy Now Херш также обратил внимание на то, что его расследование диверсии в Балтийском море продолжают отвергать как глава Белого дома Джо Байден, так и сотрудники его администрации.

Политические последствия будут для нас колоссальны. Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться и при этом получают одобрение в прессе — The New York Times почему-то больше не пишет на эту тему, а вторит властям и игнорирует ее, — сказал Херш.

Журналист добавил, что политические последствия, которые, по его мнению, можно будет наблюдать в долгосрочной перспективе, могут привести даже к выходу некоторых стран из НАТО.

Держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит, — заключил расследователь.

Херш убежден, что подрыв российских трубопроводов в Балтийском море направлен против Европы. По его мнению, одной из целей диверсии являлось в очередной раз продемонстрировать, что ЕС полностью зависит от Вашингтона. Кроме того, Херш предположил, что ситуация может навредить и НАТО, учитывая выросшие цены на электричество и газ в европейских странах.

Ранее Херш в своем расследовании выдвинул версию, что власти США начали готовить диверсию на «Северных потоках» еще в 2021 году, в самый разгар предвыборной кампании. Публицист считает, что окончательное решение о подрыве газопроводов было принято Байденом в феврале 2022-го, после его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.