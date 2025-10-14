Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:56

«Сделайте это»: чтец по губам раскрыла суть диалога Трампа и Макрона

Daily Mail: Трамп сделал предупреждение Макрону во время встречи в Египте

Фото: Official White House/Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп на встрече с Эммануэлем Макроном в Шарм-эль-Шейхе о чем-то предупредил коллегу, сообщила Daily Mail чтец по губам Никола Хиклинг. Американский лидер на протяжении 29 секунд держал руку своего коллеги и политики о чем-то беседовали.

Сперва Макрон сказал, что рад видеть Трампа и спросил, согласился ли он что-то сделать. На что Трамп ответил: «Ты искренен?». Макрон кивнул головой, а затем американский президент сжал его руку сильнее и поинтересовался, почему собеседник причинил ему боль и добавил, что знает причину.

Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим, — продолжил глава Белого дома.

Затем Макрон заявил, что ему что-то понятно и добавил, что «мы должны будем это увидеть». При этом издание не пишет, о чем именно шла речь.

Вы увидите, что произойдет. Я хотел бы, чтобы вы сделали это, сделайте это. Увидимся через некоторое время, — добавил Трамп.

Ранее во время панихиды между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошел короткий разговор, который попал на камеры и вызвал большой интерес. По словам Хиклинг, американский президент первым начал диалог и поинтересовался делами Маска. Далее Трамп предложил найти способ наладить отношения.

Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
жесты
разговоры
